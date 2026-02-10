Haberler

Siirt'te 3'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te 3. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen 2 çocuk annesi Dilek Danış, hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

SİİRT'te bir apartmanın 3'üncü katından düşen 2 çocuk annesi Dilek Danış (43), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilek Danış, iddiaya göre 3'üncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Danış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Danış'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı

Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı

Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

Ağızları açık bırakan itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...