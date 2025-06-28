Siirt'te 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 katlı binanın odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fırat Mahallesi Gürsel Caddesi'nde, bir apartmanın arka bölümündeki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada bulunanlar tahliye edilerek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.