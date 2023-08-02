Siirt'te 3 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Siirt'te, Doğan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.
SİİRT'te 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Doğan Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında Mehmet Baksul'a ait evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması ile yangın söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel