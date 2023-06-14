Siirt'te 3 çay ocağı mühürlendi, 7 çay ocağına idari yaptırım uygulandı

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde devam eden denetimler sırasında ruhsatsız ve ruhsata aykırı faaliyet gösteren 3 çay ocağını mühürleyerek faaliyetten men etti. Halkın sağlığını koruma ve düzeni sağlama görevi doğrultusunda, kabahatler kanununun ilgili maddesi uyarınca 7 çay ocağına da idari yaptırım uygulandı.

Siirt kent merkezinde ruhsatsız faaliyet gösteren 3 çay ocağı mühürlenirken, 7 çay ocağına da idari yaptırım uygulandı.

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde devam eden denetimler sırasında ruhsatsız ve ruhsata aykırı faaliyet gösteren 3 çay ocağını mühürleyerek faaliyetten men etti. Halkın sağlığını koruma ve düzeni sağlama görevi doğrultusunda, kabahatler kanununun ilgili maddesi uyarınca 7 çay ocağına da idari yaptırım uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasaları ihlal edenlere karşı sıkı denetimlerin devam edeceğini, vatandaşların güvenliği ve sağlığının her şeyin üzerinde tuttuklarını ifade etti. - SİİRT