Siirt'te 3 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Siirt- Kurtalan kara yolunda Abdulselam Acar'ın kullandığı 56 AAE 495 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bayram Toprakcı idaresindeki 56 AG 665 plakalı minibüsle çarpıştı. İsmail Vancı yönetimindeki 34 ES 9332 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, sürücülerin de arasında bulunduğu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaynak: AA / Güncel Kurtalan Tragger Siirt Güncel Haberler

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