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Siirt'te 3 aracın karıştığı kaza; TIR şoförü öldü, 1'i ağır 2 yaralı

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SİİRT'te 3 aracın karıştığı kazada TIR şoförü hayatını kaybetti, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

SİİRT'te 3 aracın karıştığı kazada TIR şoförü hayatını kaybetti, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siirt- Batman kara yolu Şenköy mevkisinde meydana geldi. Yolda süren çalışmalar nedeniyle tek şeritte ilerleyen trafikte İslam İverendi (28) yönetimindeki 34 HIE 777 plakalı beton harcı yüklü TIR, karşı yönden gelen Müslüm Öztoprak (34) yönetimindeki 08 DC 892 plakalı hafif ticari araç ve 34 ELB 754 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen TIR'ın şoförü İverendi hayatını kaybetti; hafif ticari araçtaki sürücü Öztoprak ile Faruk Öztoprak (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Müslüm Öztoprak'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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