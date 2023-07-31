Siirt'te 286 düzensiz göçmen yakalandı, 8 organizatör tutuklandı

Siirt'te son üç ayda 286 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığı, gözaltına alınan 8 organizatörün tutuklandığı bildirildi. Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 17 operasyonda çoğunluğu Afganistan uyruklu olan 286 düzensiz göçmen ve 17 organizatör yakalandı. Tutuklanan organizatörlerden 8'i adli mercilere sevk edildi. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 8 araca ceza uygulanarak trafikten men edildi. Ayrıca yakalanan düzensiz göçmenlere toplam 4 milyon 33 bin 930 lira ceza uygulandı.

Siirt'te son üç ayda 286 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığı, gözaltına alınan 8 organizatörün tutuklandığı bildirildi.

Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 17 operasyonda çoğunluğu Afganistan uyruklu olan 286 düzensiz göçmen ve 17 organizatör yakalandı. Tutuklanan organizatörlerden 8'i adli mercilere sevk edildi. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 8 araca ceza uygulanarak trafikten men edildi. Ayrıca yakalanan düzensiz göçmenlere toplam 4 milyon 33 bin 930 lira ceza uygulandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "İl ve ilçe Jandarma komutanlıkları ile ilgili şube müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda, 11 Nisan-31 Temmuz'da göçmen kaçakçılarına yönelik 17 operasyon düzenlendi. Çoğunluğu Afganistan uyruklu 286 düzensiz göçmen ve 17 organizatör yakalandı. İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen organizatörlerden 8'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Iğdır, Ağrı ve Van'daki Geri Gönderme merkezlerine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 8 araç 2918 Karayolları Trafik Kanununa göre 83 bin 571 lira ceza uygulanarak, trafikten men edildi. Ayrıca yakalanan düzensiz göçmenlere 6458 sayılı kanun gereğince toplam 4 milyon 33 bin 930 lira ceza uygulandı" denildi. - SİİRT