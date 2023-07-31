Siirt'te 286 düzensiz göçmen yakalandı, 8 organizatör tutuklandı

Siirt'te son üç ayda 286 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığı, gözaltına alınan 8 organizatörün tutuklandığı bildirildi. Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 17 operasyonda çoğunluğu Afganistan uyruklu olan 286 düzensiz göçmen ve 17 organizatör yakalandı. Tutuklanan organizatörlerden 8'i adli mercilere sevk edildi. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme merkezlerine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 8 araca ceza uygulanarak trafikten men edildi. Ayrıca yakalanan düzensiz göçmenlere toplam 4 milyon 33 bin 930 lira ceza uygulandı.