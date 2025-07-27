Siirt'te 26 Çocuk İçin Sünnet Etkinliği Düzenlendi

Siirt'te 26 Çocuk İçin Sünnet Etkinliği Düzenlendi
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Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'te düzenlenen sünnet etkinliğinde 26 çocuk sünnet edildi. Etkinlikte çocuklara bisiklet ve hediyeler verilirken, Vali Kızılkaya dayanışmanın önemini vurguladı.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'te 26 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi.

İl Özel İdaresi Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, çeşitli etkinlikle eğlenen çocuklara bisiklet ve hediyeler verildi.

Programa katılan Vali Kemal Kızılkaya, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ile sünnet edilen çocuklarla pasta kesti.

Burada konuşan Vali Kızılkaya, aileleri ve çocukları tebrik ederek, organizasyonda emeği geçen vakıf personeline teşekkür etti.

Vakıfların yardımlaşma ve dayanışma kültürünün en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirten Kızılkaya, " Sünnet, dini ve kültürel açıdan önemli bir geleneğimizdir. Bu organizasyon, dayanışmanın ve kardeşliğin güzel bir örneğidir. Çocuklarımızın yüzü daima gülsün, gönülleri bayram etsin." ifadelerini kullandı.

Aileler de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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