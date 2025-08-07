Siirt'te 258 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

Siirt'te bir minibüste yapılan aramada, koltuk altına ve bagaja gizlenmiş 258 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yol kontrol noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada, yolcu Y.Ö'ye ait olduğu değerlendirilen koltuğun altına ve bagaj kısmına gizlenmiş 258 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.???????

Y.Ö., gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
