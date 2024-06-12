Üye Girişi
Haberler

Siirt'te 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan K.İ, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Siirt'te hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası ile aranan K.İ'nin kentte olduğu bilgisini aldı.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

???????Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen K.İ, tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Siirt Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

 Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title