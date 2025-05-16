Siirt'te 24 Güvenlik Görevlisine Teşekkür Belgesi

Siirt'te özveri ve üstün performans gösteren 24 özel güvenlik görevlisine teşekkür belgesi verildi.

Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ödül programı düzenlendi.

Programda, sahada gösterdikleri özveri ve üstün performanslarından dolayı 24 özel güvenlik görevlisine teşekkür belgesi takdim edildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile Özel Güvenlik Denetle Başkanlığında görevli polis başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Cihangir ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Güngör Yıldız da katıldı.