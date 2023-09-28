Siirt'te 2 Kilogram Metamfetaminle Yakalanan Şüphelilerden 1'i Tutuklandı

SİİRT'te polisin düzenlediği operasyonda 2 kilo metamfetaminle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince, kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik yapılan çalışmada, İpekyolu Bulvarı üzerinde bir araçta arama yapıldı. Aramada, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki Z.E. ile S.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.B. ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)