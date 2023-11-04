Siirt'te 2 Kilo 400 Gram Esrar Ele Geçirildi

Siirt'te polis ekipleri tarafından yapılan aramada bir araçta 2 kilo 400 gram kubar esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili olarak M.A. ve R.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Siirt'te polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 2 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt'te uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu bir araçta 2 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak M.A. ve R.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı. - SİİRT