Siirt'te 2 aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Siirt'te 2 aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
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SİİRT'in Baykan ilçesinde 2 aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

SİİRT'in Baykan ilçesinde 2 aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra, Baykan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle husumetli olan 2 aile arasında çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda R.Z., K.Z., M.K. ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, havaya uyarı ateşi açıp tarafları ayırdı. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Bazı şüpheliler de ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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