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Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

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Siirt'te düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesi önünde toplanan katılımcılar, Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Etkinlik konserle sona erdi.

Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen fener alayına katılanlar Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesi önünde toplandı.

Burada kortej, Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle Güres Caddesi istikametinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinlik konserle sona erdi.

???????Etkinliğe kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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