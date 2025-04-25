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Siirt'te 17 Yaşındaki Lise Öğrencisi Kayıp

Siirt'te 17 Yaşındaki Lise Öğrencisi Kayıp
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Siirt'te okula gitmek üzere evinden çıkan 17 yaşındaki Ahmet Yunus Göktaş'tan haberdar olamayan ailesi, polise başvurarak kayıp ihbarında bulundu. Güvenlik güçleri, Göktaş'ın bulunması için çalışmalara başladı.

Siirt'te ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 17 yaşındaki lise öğrencisinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kooperatif Mahallesi'nde oturan ve dün okula gitmek için evden ayrılan Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Yunus Göktaş'tan haber alamayan ailesi, polise başvurdu.

Göktaş'ın bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Baba Ekrem Göktaş, AA muhabirine, dün sabah okula gitmek için evden ayrılan oğlundan bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Tüm aramalara rağmen oğlunu bulamadıklarını dile getiren Göktaş, "Okula gitmek için evden çıkıyor ancak okula gitmemiş. Kameralardan en son Cumhuriyet Meydanı'nda görülüyor ve sonra da kendisinden haber alınamıyor. Oğlumun bulunmasını istiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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