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Siirt'te 1500 Öğrenci 'Cumhuriyet' Temalı Resim Etkinliği Düzenledi

Siirt'te 1500 Öğrenci 'Cumhuriyet' Temalı Resim Etkinliği Düzenledi
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Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte 1500 öğrenci, okul bahçesinde 10'ar metrelik kağıtlara resim çizdi. Okul Müdürü Selami Eroğlan, etkinliğin amacı olarak 'Cumhuriyet' bilinci ve sevgisini öğrencilerde aşılamak olduğunu ifade etti.

Siirt'te 1500 öğrenci okul bahçesinde aynı anda resim çizdi.

Mehmetçik İlkokulu tarafından çocuklara resim çizmeyi sevdirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen etkinlikte, 1500 öğrenci sınıflar halinde bir saat boyunca 10'ar metrelik kağıtlara resim yaptı.

Okul Müdürü Selami Eroğlan, yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri resim şenliğini bu yıl "Cumhuriyet" temasıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tema seçimindeki amaçlarının öğrencilere "Cumhuriyet" bilinci ve sevgisini aşılamak olduğunu aktaran Eroğlan, "Nitekim çocuklarımız da Cumhuriyet'e olan sevgilerini resimlerde gösterdi. Okul bahçesinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğe yoğun bur katılım sağlandı. Velilerin de destek verdiği etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.???????

Öğrencilerden Burak Çelik de etkinlikte güzel resimler çizmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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