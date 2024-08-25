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Siirt'te 13 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

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Siirt'te Başur Çayı'nda serinlemek için suya giren 13 yaşındaki Zeynep Eylül Çakır, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SİİRT'te girdiği Başur Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Zeynep Eylül Çakır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Başur Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek için suya giren Zeynep Eylül Çakır, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Çakır, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çakır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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