Siirt'te 123 Yıldır Geleneksel Yöntemle Üretilen Tahin Helvası İlgi Görüyor

Siirt'te 123 yıldır aynı yöntemle üretilen tahin helvası, doğallığı ve lezzetiyle vatandaşlardan ilgi görüyor.

Helva ustası Hüsamettin Ören (61), mesleğe 10 yaşındayken dedesinin Helvacılar Çarşısı'ndaki iş yerinde başladı.

Dedesi ve babasından mesleği öğrenen Ören, Siirt Küçük Sanayi Sitesi'nde açtığı imalathanede eski usul üretimi devam ettirerek, tüketicileri üç kuşaktır aynı lezzetle buluşturuyor.

Hüsamettin Ören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helvanın yoğun bir emekle hazırlandığını, bu nedenle günümüze kadar mesleği sürdürebilen 2 üreticiden biri olduğunu söyledi.

Ören, Siirt helvasının unutulmaması için mesleği oğluna ve 18 yaşındaki torununa aktardığını vurguladı.

"Rahmetli dedemin 1902'de bir esnaf kaydına ulaştık"

Dedesinin 1986'da 103 yaşında vefat ettiğini ve 100 yaşına kadar helva hazırladığını anlatan Ören, şöyle konuştu:

"Mesleği elimizden geldiğince en üstün kaliteyle devam ettiriyoruz. Biz makineleşmeye fazla önem vermedik. Ağırlıklı olarak elde yapıyoruz. Büyük bir lezzetle çok beğeni alıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda, rahmetli dedemin 1902'de bir esnaf kaydına ulaştık. O yıllardan beri devam ediyor mesleğimiz. Dede mesleğini amcam ve babam devam ettirdi. Ondan da bize geçti, biz sürdürüyoruz. 1902 yılından beri helvamızın lezzeti değişmedi. Klasik sistemde çalışıyoruz. Elimizden geldiğince kuşaktan kuşağa aktaracağız. Helvanın yapımını torunuma da öğretiyorum."

Geçmişte Helvacılar Çarşısı'nda çok sayıda helva imalatçının olduğunu anımsatan Ören, çarşıda şu an sadece 2 imalatçının kaldığını dile getirdi.

Helvaya yerli susamın lezzet kattığını ifade eden Ören, helvanın bakır kazanlarda bir asırdır aynı yöntemle yoğrulduğunu belirtti.

???????Ören, 750 gram ve 4 kilogramlık ambalajlarda hazırlanan helvanın Siirt'in yanı sıra Van, Bitlis, Muş, Batman ve Şırnak'a gönderildiğini, talebe göre İstanbul'daki Siirtliler için de üretim yaptıklarını bildirdi.

Kaliteden ödün vermemelerinin kalıcı olmalarını sağladığına işaret eden Ören, şöyle konuştu:

"Kaliteli olmayan susam kullanmıyoruz. Hep bu prensiple babamızdan dedemizden öğrendiğimiz şekliyle kaliteli ürün kullanıyoruz. Kentte yeni iş yerleri açıldı fakat biz eski çarşıda kaldık. Siirt Küçük Sanayi Sitesi'nde açtığımız imalathanede yaptığımız ürünleri, Helvacılar Çarşısı'nda satıyoruz. Dedem ve babamdan öğrendiklerimle bu işi devam ettirmeye çalışıyorum. Helvanın sade, kakaolu ve fıstıklı çeşitlerini üretiyoruz."

"Dedelerimden kalan mirası devam ettirmek güzel"

Ören'in torunu Muhammet Yusuf Ören de dedesinin yanında mesleği öğrendiğini, ata mesleğinde yılların emeğinin bulunduğunu söyledi.

"Bu geleneği sürdürmek ve dedelerimden kalan mirası devam ettirmek güzel. Ben de bundan sonra inşallah bu mesleği aynı kalitede ve aynı şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum." diyen Ören, bundan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Siirt helvası çok lezzetlidir"

Müşterilerden İsmail Toprak Batman'dan Siirt'e geldiğini, lezzetini beğendiği için helvayı buradan aldığını söyledi.

Akif Erdoğan da köyden şehre alışveriş için geldiğini ifade ederek, "Eskiden şehre gelenlere 'Helva yedin mi' diye sorarlardı, 'Evet' diyenlere, 'Bu zengindir' diyorlardı. Siirt helvası çok lezzetlidir. Kış aylarında tüketiyoruz." diye konuştu.