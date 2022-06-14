Siirt'te 112 Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul edenlere para cezası verilecek - Haberler

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Siirt'te 112 Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul edenlere para cezası verilecek

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te 112 Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul edenlere para cezası verilecek

Siirt'te 112 Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul edenlere para cezası verilecek.

Siirt'te 112 Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul edenlere para cezası verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt'te 112 Çağrı Merkezine bir yılda 411 bin 477 çağrının geldiği bildirildi.

Hattı gereksiz yere meşgul edenlere yönelik para cezası verileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"112 Çağrı Merkezinde acil sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman yangın ekipleri, meydana gelen acil durumlara anında müdahale ederek halkın can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir çaba harcıyor. Bir yılda gelen çağrılar üzerinden yaklaşık 70 bin vatandaşımıza devletin yardım eli uzanırken, 'Acil evlenmek istiyorum yardımcı olun' diyenler de büryan kebabının fiyatını soranlar da aradı. 112'yi gereksiz meşgul etmek insanların hayatından çalabilir. Lütfen 112 acil hattını gereksiz yere meşgul etmeyelim."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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