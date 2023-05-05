Siirt'te 112 Acil Sağlık personeli kalp krizi sonucu öldü
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Siirt'te, 112 Acil Sağlık personeli kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Siirt'te, 112 Acil Sağlık personeli kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 1 No'lu istasyonda ambulans şoförü Mehmet Faik Yıldız (59), merkeze bağlı Kayaboğaz köyünde fenalaştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine köye giden 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Yıldız'ı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Müşahade altına alınan Yıldız'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel