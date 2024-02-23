Siirt'te 1100 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak olduğu tespit edilen 1100 paket sigara ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.
Siirt'te 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Siirt-Eruh kara yolunda bir araçta yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 1100 paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.