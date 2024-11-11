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Siirt'te 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

Siirt'te 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi
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Siirt'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Vali Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

SİİRT'te, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında bin 500 ağaç toprakla buluşturuldu.

Siirt Doğan Mahallesi Özel Harekat Atış Poligonu yanında bulunan arazide düzenlenen etkinlikte 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. Ağaç dikme etkinliğine Vali Kemal Kızılkaya ve il protokolü katıldı. Programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, herkesi fidan dikmeye davet ederek, "Siirt'imizde, tüm Türkiye'de olduğu gibi 11 Kasım saat 11.00'da hep beraber ağaçlandırma seferberliğine iştirak ediyoruz. İlimizde de bu anlamda 2 bin 500 adet fidanı toprakla buluşturacağız. Ortaya çıkan yangın manzaralarında üzülüyoruz, ciğerlerimiz dağlanıyor ancak şunu da ifade etmek lazım ki sadece üzülmekle kalmamak gerekir. Her vatandaşın elinden gelen yapması gerekir, yapması gereken de fidan alıp toprakla buluşturmak. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı fidan dikmeye davet ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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