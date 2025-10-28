Haberler

Siirt'te 102 Kilometrelik Asfalt Yolu ve Konkasör Tesisi Açılışı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Siirt'te, Cumhuriyetin 102. yıldönümünde İl Özel İdaresi tarafından yapılan 102 kilometrelik bitümlü sıcak asfalt yolun açılışı ve yeni alınan iş makinelerinin hizmete alınmasıyla Asfalt Plent Konkasör Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

SİİRT Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde yeni alınan iş makinelerinin hizmete alımı, İl Özel İdaresi'nin öz kaynaklarıyla kurulan Asfalt Plent Konkasör Tesisleri ile Cumhuriyetin 102'nci yıldönümünde yapılan 102 kilometrelik bitümlü sıcak asfalt yolun açılışı gerçekleştirildi.

Siirt Küçük Sanayi Sitesi arkasında bulunan Asfalt Plent Konkasör Tesisi'nin açılış törenine Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Açılış programında konuşan İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Cumhuriyetimizin 102'nci kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız bu anlamlı günde, Siirt'imizin kalkınmasına katkı sunacak önemli bir hizmetin gururunu da hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 102'nci yılına, 102 kilometrelik yol hizmeti ile katkı sunmanın, bu aziz topraklarda kalıcı eser bırakmanın gururunu taşıyoruz. Sayın Valimizin riyasetinde, İl Özel İdaremiz tarafından yürütülen asfalt plenti ve konkasör tesisi çalışmaları yalnızca bir altyapı yatırımı değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin üretim ruhuna, yerli ve milli kalkınma anlayışına yakışan bir vizyon projesidir" dedi.

'DURMUYORUZ, YOLA DEVAM EDİYORUZ'

Vali Kemal Kızılkaya ise bir asırda yapılamayanı 1 yılda başardıklarını ifade ederek, "Bugün burada İl Özel İdaremiz bünyesinde hizmete kazandırdığımız asfalt plent konkasör tesislerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin 102'nci yılına atfen yapılan 102 kilometrelik sıcak bitümlü asfalt yolu da vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu sadece bir yol açılışı değildir; bu, aynı zamanda Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı azim, birlik ruhu ve üretme kararlılığının en somut göstergesidir. Bir asırda yapılamayanı, bir kararlılıkla planlama ve alın teriyle 1 yılda başardık. Bu çok önemli bir husus. Bizim toplam köy yolu ağımız 1908 kilometredir. 1908 kilometrenin sadece 107 kilometresi bu tesis öncesinde bitümlü sıcak asfalt niteliğindeydi. Diğer kalan kısmı sathi kaplama ya da ham yol şeklindeydi. Bugün Cumhuriyetin 102'nci yıldönümünü kutladığımız günde 102,4 kilometre yol asfalt döktüğümüz bir zamana denk geldiği için biz bunu bir işaret olarak kabul ettik. Durmuyoruz, yola devam ediyoruz; yıl sonuna kadar en az 125 kilometre, üstünü de devam edeceğiz. Hava şartları ve imkanlarımız el verdiği müddetçe" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesis, yapılan duaların ardından kurdelenin kesilmesiyle açıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
