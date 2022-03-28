Siirt'te 100 personelle geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te 100 personelle geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Siirt'te 100 personelle geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi

Siirt'te 100 personelle geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi Siirt'te UMKE, İtfaiye ve hastane personellerinin katılımıyla masabaşı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te 100 personelle geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi

SİİRT - Siirt'te UMKE, İtfaiye ve hastane personellerinin katılımıyla masabaşı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane Afet ve Acil Durum Planları uygulama yönetmenliği çerçevesinde Kurtalan Devlet Hastanesi'nde masabaşı ve saha tatbikatı UMKE, İtfaiye ve hastane personellerinin katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Gerçekleşen tatbikatta hastane bodrum katında bulunan elektrik panosu kaynaklı yangın ve sonraki aşamalarda hasta-yaralı tahliye senaryosu işlendi. Tatbikata yaklaşık 100 personel ile katılım sağlanmış olup, Siirt'teki en geniş çaplı hastane yangın tatbikatı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yangın, deprem, trafik kazalarında UMKE ekiplerinin duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten yetkililer, tatbikatların diğer ilçelerde de devam edeceğini belirtti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Tatbikat, Hastane, Siirt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title