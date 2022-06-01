Siirt kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Siirt kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi

AA - Sefa Şahin - Güncel
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Siirt kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA desteğiyle Siirt'in Şirvan ilçesinin Akçayar köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

AA / Sefa Şahin - Güncel

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