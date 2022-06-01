Siirt kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Siirt kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
AA - Sefa Şahin - Güncel
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İçişleri Bakanlığı, Siirt'te bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Siirt'te bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA desteğiyle Siirt'in Şirvan ilçesinin Akçayar köyü kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
AA / Sefa Şahin - Güncel