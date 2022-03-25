Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Haberler

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Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

ŞIRNAK (AA) - Siirt, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçe kırsalında kar yağışı dün geceden bu yana etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle Şirvan'da 2 köy ve 1 mezra, Eruh'ta 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de 4 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçede, 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt, Şırnak ve Bingöl'de İl Özel İdaresi ekiplerince, yolların açılması için çalışma yürütülüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Bingöl, Şırnak, Siirt, kar, Güncel, Haberler

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