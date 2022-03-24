Siirt, Şırnak ve Bingöl'de 58 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Haberler

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Siirt, Şırnak ve Bingöl'de 58 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt, Şırnak ve Bingöl'de 58 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Siirt, Şırnak ve Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 58 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

ŞIRNAK (AA) - Siirt, Şırnak ve Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 58 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'in ilçelerinden Pervari'de 30, Eruh'ta 17, Şirvan'da 6 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 3 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Uludere'de 1 köy, Beytüşşebap'ta da 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için çalışma yürütülüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 1 köy, Solhan ilçesinde de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Bingöl, Şırnak, Siirt, kar, Güncel, Haberler

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