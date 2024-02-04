Siirt-Şırnak kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt- Şırnak kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, Eruh-Şırnak kara yolunun Birini Tepesi mevkisinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemeyen 25 araç ile kontrolden çıkarak şarampolde mahsur kalan bir kamyonet, Karayolları ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Araçların güvenli bölgeye geçişi sağlandı.