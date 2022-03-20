Siirt PTT Başmüdürlüğünden emekli personele plaket - Haberler

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Siirt PTT Başmüdürlüğünden emekli personele plaket

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt PTT Başmüdürlüğünden emekli personele plaket

Siirt PTT Başmüdürlüğü, son iki yılda emekliye ayrılan personeline plaket verdi.

SİİRT (AA) - Siirt PTT Başmüdürlüğü, son iki yılda emekliye ayrılan personeline plaket verdi.

Siirt PTT Başmüdürü Abdurrahman Aygöl, kurumun toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, emekli olan personele hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Aygöl, hizmet kalitesinin artırılması için herkese büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Programda, son iki yılda kurumdan emekli olan 7 personele plaket ve teşekkür belgesi verildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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