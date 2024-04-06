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Siirt Pervari'de Belediye Başkanlığı Seçimi Nedeniyle Çıkan Kavgada 5 Şüpheli Tutuklandı

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Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Pervari Belediye Başkanlığına seçilen Teyyar Özcan'ın yakınları ile ikinci sıradaki DEVA Partisi'nin adayı İsmail Bilen'in yakınları arasında 2 Nisan'da çıkan, Abdurrahman Bilen'in (41) hayatını kaybettiği, Rıdvan Narinç ile Lokman, Mustafa ve Muhammet Surur Özcan'ın yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli de ifadesinin ardından salıverildi.

Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede sürdürüldüğü ilçede, 250 polisten oluşan özel harekat ekipleri, 350 jandarma personeli ve 31 zırhlı araç görevlendirildi.

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Kaynak: AA / Güncel

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