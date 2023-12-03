Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ne Vali ve Milletvekili Ziyareti

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve AK Parti Milletvekili Mervan Gül, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Vali Kızılkaya, yatırımcıları davet ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı. Milletvekili Gül ise genişletme çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya ve AK Parti Milletvekilli Mervan Gül, Siirt Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya OSB'deki yatırımcıları ziyaret etti, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, iş insanlarını Siirt'e yatırım yapmaya davet etti.

OSB'de 28 kuruluşun faaliyet gösterdiğini ve 2 bin kişiye istihdam sağlandığını belirten Kızılkaya, 18 boş parsel için altyapının hazır olduğunu ve teşviklerle yatırımcılara imkanlar sunulduğunu aktardı.

OSB'nin genişletilmesi için çalışmaların bakanlık nezdinde değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden Kızılkaya, 95 hektar alanın ekonomiye kazandırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü, Siirt'in kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak istihdamı daha da artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Milletvekili Gül de yatırımcıların bölgeye gelmesi için OSB'nin devam eden genişletme çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.