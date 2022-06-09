Siirt Milli Eğitim Müdürü Edip'ten Baykan ilçesine ziyaret - Haberler

Siirt Milli Eğitim Müdürü Edip'ten Baykan ilçesine ziyaret
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Baykan ilçesinde okul müdürleri ve öğrencilerle bir araya geldi.
Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Baykan ilçesinde okul müdürleri ve öğrencilerle bir araya geldi.
Edip, Baykan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) kapsamında ilçede görevli okul müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Okul müdürlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Edip, eğitimle ilgili yeniliklerin ve gelişmelerin takip edilebilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Eşref Altun'dan okulların durumuyla ilgili bilgi alan Edip, daha sonra öğrencilerle sohbet etti.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel