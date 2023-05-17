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Siirt merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Siirt merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Siirt merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Siirt merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçuna ilişkin planlı ve teknik takipli soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Van ve Siirt'teki farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bir miktar metamfetamin, eroin, toz esrar, uyuşturucu hap ve 10 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, 13 zanlı yakalandı.

Zanlılardan 6'sı ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğerlerinin işlemleri ile firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Cumhuriyet Siirt Güncel Haberler

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