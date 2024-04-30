Siirt merkezli operasyonda aranan hükümlü yakalandı

Siirt merkezli 2 ilde çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik operasyonda, 1 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova Esendere Jandarma Komutanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, Siirt ve Diyarbakır İlamat ve İnfaz Bürosunca "hırsızlık", "birden fazla kişiyi tehdit etmek", "tutuklu iken kaçmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından aranan ve hakkında 12 yıl 7 ay 5 gün hapis ile 86 bin lira adli ceza bulunan R.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen R.K, Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.