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Siirt Merkezli Hırsızlık Çetesi Operasyonu: 4 Kadın Yakalandı

Siirt Merkezli Hırsızlık Çetesi Operasyonu: 4 Kadın Yakalandı
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Siirt'te 6 ilde toplam 17 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 4 kadın şüpheli polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda silah ve mermiler ele geçirildi.

SİİRT merkezli 6 ilde toplam 17 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 4 kadın şüpheli, polis operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir adreste yaşanan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada çok sayıda güvenlik kamerası incelendi. İncelemelerde Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Şırnak ve Erzurum'da toplam 17 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen H.G., N.P., B.P. ve E.G. isimli kadınlar, belirlenen adreslerine gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ve 19 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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