Siirt, Mardin ve Elazığ'da İsrail Ablukasına Tepki Gösterildi

Siirt, Mardin ve Elazığ'da İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi.

Siirt'te Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Hacı Fethi Serin Camisi'nde bir araya gelen katılımcılar İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları protesto etti.

Tekbirler getiren ve sloganlar atan grup, "Gazze'ye yelken açan Sumud Filosu'na selam olsun" yazılı pankart taşıdı.

Platform üyesi İbrahim Ethem Göztok, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak isteyen aktivistlere müdahale ettiğini anımsattı.

"Bütün engellemelere rağmen Sumud Filosu Gazze sularına ulaşarak, ablukayı deldi." diyen Göztok, platform olarak, Sumud filosunun bu girişimlerini desteklediklerini ifade etti.

Göztok, "Filoda yer alan aktivistlerle dayanışmamızı ifade ediyoruz. Filistinli direnişçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Kardeşlerimizin yanında yer aldığımız yürüyüşümüz ve kararlı duruşumuz, Filistin özgür oluncaya kadar sürecek ve asla değişmeyecektir." dedi.

Basın açıklamasına, İl Müftüsü Şakir Pinal, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, İHH Siirt Şube Başkanı Mehmet Faruk Süzgün, Türk Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde görevli bazı akademisyenler ile öğrenci toplulukları üyeleri kampüste bulunan Zeynel Abidin Camisi önünde bir araya geldi.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları protesto eden katılımcılar adına açıklama yapan Genç İHH Şube Başkanı Muhammed İzzettin Yetim, Filistin'de artan saldırıların büyük bir insani felakete dönüştüğünü belirtti.

Filistin halkının yanında durmanın ahlaki bir sorumluluk olduğuna işaret eden Yetim, şunları söyledi:

"Bu mücadelede umut veren en önemli girişimlerden biri de Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'dur. Farklı dillerden, dinlerden, coğrafyalardan insanların omuz omuza verdiği bu yolculuk, insanlığın ortak vicdanını temsil ediyor. Unutmayalım, Filistin'e destek, insanlığa ve adalete destek demektir. Hep birlikte, susmayarak, görmezden gelmeyerek ve dayanışmayı büyüterek fark yaratabiliriz. Milyonların sesi dünyayı değiştirir."

Elazığ

Elazığ'da El-Aksa Platformu ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

Türk ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

El-Aksa Platformu adına konuşan Ersin Eryılmaz, Gazze'nin aylardır süren saldırılarla enkaza dönüştüğünü, insanların hayatını kaybettiğini söyledi.

Eyılmaz, "Unutturulmak istenen işgal ve Filistin davası bugün bütün dünyanın gündemindedir. Filistin bayrağı bazı devletler onu tanımasa da bütün ülkelerin halklarının elinde dalgalanmaktadır." diye konuştu.

Sumud Filosu'nda bulunan Elazığlı Sinan Akılotu gibi tüm aktivistlerin serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.

Akılotu'nun oğlu Hamza Akılotu ise babasının Gazze'ye insani yardım götürülmek üzere yola çıkan filoda yer aldığını ifade ederek, "Alıkonulan babam ve tüm aktivistler derhal serbest bırakılmalı, sağ salim yuvalarına dönmelidirler. Bu zulüm bizi asla yıldırmayacak. Bugün Sumud yarın başka bir filo mazlumun yanında olmaktan, zalimin karşısında durmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.