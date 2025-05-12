Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi İle Ulaşım Artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt- Kurtalan arasında inşa edilecek 34 kilometrelik demir yolu hattı projesiyle hem sanayi ve tarım ürünlerinin iç ve batı bölgelere taşınacağını hem de limanlara bağlantı sağlanacağını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, bu yıl yatırım programına alınan "Siirt- Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi"ne ilişkin bilgi verdi.

Yolçatı-Diyarbakır- Kurtalan Hattı'nın devamı olacak söz konusu projenin saatte 160 kilometre hıza uygun olarak tasarlandığını belirten Uraloğlu, "34 kilometrelik Siirt- Kurtalan Hattı ile Siirt'in merkezine kadar demir yolunu getirmiş olacağız. Böylece Siirt il merkezi ulusal demir yolu ağına da bağlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, hat kapsamında Kurtalan, Havaalanı ve Üniversite ile Siirt istasyonlarının inşa edileceğini kaydetti.

Yolcu ve yük taşımacılığı yapılacak hattın çalışmaları kapsamında toplam 15 bin 574 metre uzunluğunda 6 tünel, 11 bin 690 metre uzunluğunda 12 kaçış tüneliyle 1523 metrelik 2 aç-kapa tünel yapımını planladıklarına işaret eden Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Hat kapsamında toplam uzunluğu 597 metre olan 2 viyadükle 7 üst geçit ve 6 alt geçit de inşa edeceğiz. 61 bin metre uzunluğunda hat serimi gerçekleştireceğiz. İnşa edilecek tünel ve viyadüklerle bölgedeki ulaşım daha hızlı ve güvenli hale gelecek."

Söz konusu hattın Siirt'in ulaşım altyapısını güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, ekonomik, ticari ve turistik faaliyetlere de önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 128 iş yeri ile metal, gıda, makine hazır giyim sektörlerinde 85 sanayi tesisi bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, 2021 yılında ise Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin de Siirt'te kurulduğuna değindi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Demir yolu projesi ile hem sanayi ve tarım ürünleri iç ve batı bölgelere taşınacak hem de limanlara bağlantı sağlanacak. Demir yolu sayesinde kara yolu ile yapılan taşımacılığı azaltarak daha ekonomik, emniyetli ve çevreci bir ulaşım alternatifi sunmayı hedefliyoruz."

Bakan Uraloğlu, Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan ve Diyarbakır-Mazıdağı hatlarını modernize ederek dizayn hızını saatte 160 kilometreye çıkaracaklarını bildirerek, "Diyarbakır-Mazıdağı arasındaki demir yolunun güneydeki Mardin'e bağlanması amacıyla Diyarbakır-Mardin demir yolu etüt ve proje çalışmalarına devam ediyoruz." ifadesini kullandı.