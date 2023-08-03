Siirt Jandarma Suç Araştırma Timi 75 Operasyonda 70 Olayı Aydınlattı

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin gerçekleştirdiği 75 operasyonda, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı ve hırsızlık gibi nitelikli faili meçhul suçlara yönelik 70 olay aydınlatıldı. Operasyonlarda 131 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan şüpheli sayısı 115 oldu.