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Siirt Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş hayatını kaybetti

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Siirt Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

SİİRT Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes (45), kalp rahatsızlığı için gittiği hastanede yaşamını yitirdi. Erciyes'in cenazesi, törenle memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Bahri Erciyes, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi için gittiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Erciyes için hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından hastane bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Erciyes ailesi, Vali Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile jandarma ve emniyet mensupları katıldı Vali Kızılkaya, Erciyes'in yakınlarına başsağlığı diledi. Dua ve namaz sonrası Erciyes'in cenazesi, tören mangası ve silah arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Erciyes'in cenazesi, dualarla memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Erciyes'in kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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