Siirt'in tarihi ahşap kapıları kayıt altına alınıyor

Siirt'te tarihi ahşap kapılar kayıt altına alınıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğünce il genelinde halk kültürü alan araştırmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan çalışmalarda elde edilen bilgi ve belgelerin Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılacağı ve basılacak kitaplarda yer alacağı belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"9-15 Mayıs tarihlerinde yapılan bu çalışmalar merkez, ilçe ve köylerinde 'Siirt Kapıları' konulu halk kültürü alan araştırması olarak devam etmekte. Siirt'te geleneksel evlere ait halk mimarisinin yer aldığı ahşap kapılarda, genellikle geometrik ve bitkisel desenler yer alıyor. Dini yapılar üzerine yapılan bu araştırma halk kültürü açısından önemli bir yere sahiptir."