Siirt'in Şirvan Barajı'nda balık çeşitlerine ilişkin çalışma yapıldı

Siirt'in Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde balık türlerine yönelik inceleme yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Harran Üniversitesi akademisyenleri, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personellerinden oluşan Balık Geçidi İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca saha çalışması yapıldı.

Ekipler, geçen yıl şubat ayında faaliyete giren Şirvan ilçesi sınırlarındaki Kocaçay üzerine kurulu yaklaşık 5,85 kilometrekare alana sahip Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santralinin balık geçidi veya alternatif yöntem belirlenmesi için işletici firmanın talebi üzeri çalışma yaptı.

Sahada elde edilen verilerden balık türleri, göç zamanları, yaşam alanları belirlenerek elde edilen bilgilerden geçit tipi veya alternatif yöntemlerin ortaya konulması amaçlandığı belirtildi.