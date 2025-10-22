Siirt'in Pervari İlçesinde Köy Yolları Asfaltlandı

Siirt'in Pervari ilçesinin Gürzova ve Yukarıbalcılar köylerinin yolları asfaltlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresince ilçeye bağlı Gürzova ve Yukarıbalcılar köy yollarında 18 bin 158 ton bitümlü sıcak asfalt serimi ve yol çizgi çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan düzenlemeyle köylere ulaşım kolaylaşırken bölgede yürütülen tarım ve arıcılık faaliyetlerinin daha verimli şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Aynı güzergah üzerinde yer alan Abdurrahman Bin Avf Hazretleri'nin türbesine giden yolun da asfaltlanması bölgeye ulaşımı kolaylaştırarak inanç turizminin gelişimine katkı sağlayacak."