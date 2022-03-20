Siirt'in Pervari ilçesinde eğitime kar engeli

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime öğretime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü için eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.