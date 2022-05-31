SİİRT'İN PERVARİ İLÇESİ KIRSALINDA YOLA DÖŞENEN MAYIN PATLADI 2 ASKER YARALI - Haberler

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu olayla ilgili olarak, "Pervari Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını ekibimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. 2 arkadaşımız yaralanıyor. Allah şifalar versin" dedi.

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SİİRT (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel