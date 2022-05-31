SİİRT'İN PERVARİ İLÇESİ KIRSALINDA YOLA DÖŞENEN MAYIN PATLADI 2 ASKER YARALI - Haberler

SİİRT'İN PERVARİ İLÇESİ KIRSALINDA YOLA DÖŞENEN MAYIN PATLADI 2 ASKER YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu olayla ilgili olarak, "Pervari Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını ekibimiz tespit ediyor.
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu olayla ilgili olarak, "Pervari Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını ekibimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. 2 arkadaşımız yaralanıyor. Allah şifalar versin" dedi.
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SİİRT (DHA)
Demirören Haber Ajansı / Güncel