SİİRT'İN PERVARİ İLÇESİ KIRSALINDA YOLA DÖŞENEN MAYIN PATLADI 2 ASKER YARALI - Haberler

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SİİRT'İN PERVARİ İLÇESİ KIRSALINDA YOLA DÖŞENEN MAYIN PATLADI 2 ASKER YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu olayla ilgili olarak, "Pervari Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını ekibimiz tespit ediyor.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu olayla ilgili olarak, "Pervari Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını ekibimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. 2 arkadaşımız yaralanıyor. Allah şifalar versin" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

SİİRT (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu Pervari Terör Siirt Güncel Haberler

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