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Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesi Ardıçdalı köyü Korucu mezrası ormanlık alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye Baykan Orman İşletme Şefliği ve Veyselkarani Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına jandarma ekipleri de destek verdi.

Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Veyselkarani beldesi Ardıçdalı köyü Korucu mezrası ormanlık alanında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Baykan Orman İşletme Şefliği, Veyselkarani Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına jandarma ekipleri de destek verdi.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

İtfaiye Baykan Siirt Güncel Haberler

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