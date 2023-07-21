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Siirt'in Baykan ilçesinde Belediye-İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

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Siirt'in Baykan ilçesinin Veyselkarani Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Siirt Şubesi arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. Sözleşme kapsamında çalışanlara önemli avantajlar sağlandı.

Siirt'in Baykan ilçesinin Veyselkarani Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Siirt Şubesi arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Belediyede düzenlenen törene, Veyselkarani Belediye Başkanı Murat Akgün ve Belediye-İş Sendikası Siirt Şubesi Başkanı Halit Akınay katıldı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Belediye-İş Sendikası Siirt Şube Başkanı Halit Akınay, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Murat Akgün'e teşekkür ederek, 1 yıllık sözleşmede çalışanlara önemli avantajlar kazandırıldığını belirtti.

Sözleşmede taban ücret olarak en düşük yevmiyenin 1000 liraya çıkarıldığını dile getiren Akınay, tüm parasal maddelere yüzde 15 zam eklendiğini aktardı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Belediye İş Sendikası Murat Akgün Baykan Siirt Güncel Haberler

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