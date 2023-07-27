Siirt İl Jandarma Komutanlığı Suda Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Uyarı Levhaları Koydu

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, artan boğulma vakalarını önlemek amacıyla yerleşim yerlerine ve yasak alanlara toplam 283 adet uyarı levhası yerleştirdi. Ayrıca, vatandaşları bilinçlendirmek için anonslar ve el broşürleriyle bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri artan boğulma vakalarına önlem için yerleşim yerleri ve söz konusu suya girilmesi tehlikeli ve yasak olan alanlara toplam 283 adet "Suya Girmek Tehlikeli ve Yasaktır" uyarı levhası koydu.

"Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri" çerçevesinde görevlendirilen önleyici kolluk devriyeleri ile yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi, olayları asgari seviyeye indirilmesi amacıyla "Yaşamak Elinizde Baraj, Gölet, Akarsu ve Sulama Kanallarına Girme Hayatta Kal" anonsları yapılmak suretiyle ve el broşürleriyle vatandaşları bilinçlendirme faaliyetlerinde bulundu. - SİİRT