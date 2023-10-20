Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Telefon Dolandırıcılarına Karşı Uyarıyor

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, telefon dolandırıcılarına karşı uyarılarda bulundu.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların çeşitli telefon numaralarından aranarak, kendilerinin Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden arandığını söyleyip "kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiştir" denilerek bankaya para yatırılması veya bir yere para, altın bırakılması istenilmesine itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Polis, jandarma, Cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personelinin hiçbir şekilde vatandaştan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT yapılmasını katiyen talep etmeyeceği; telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik oluşturma amaçlı senaryolara katiyen itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Telefona gelen SMS metinlerinde aranılması istenilen numaraların kesinlikle aranmaması gerektiği, kimlik ve kredi kartı bilgilerinin paylaşmaması gerektiği bildirildi. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması veya en yakın emniyet birimin müracaat edilmesi gerektiği kaydedildi. - SİİRT